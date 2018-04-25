Скейт-парк в Струковском саду достроят к 15 мая

Скейт-парк в Струковском саду планируют сдать в эксплуатацию к 15 мая, сообщает samru.ru со ссылкой на департамент градостроительства Самары.

Напомним, строительство спортивного объекта ведется на месте снесенного бассейна "Чайка". Основные работы по реконструкции парка обещают закончить к 30 апреля.