Самарские спецалисты, рассказали, можно ли подделать ДНК-экспертизу

В среду, 25 апреля, отмечается Международный день ДНК. Корреспонденты Волга Ньюс побывали в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области и увидели, как проводят анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты — макромолекулы, в которой хранится и передается из поколения в поколение генетическая программа развития и функционирования живых организмов.
Именно ДНК в последнее время все чаще помогает раскрывать самые запутанные преступления.
Во всей Самарской области лишь два учреждения имеют право проводить ДНК-экспертизы — это ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области и Бюро судебно-медицинской экспертизы. Всего в регионе не более двух десятков специалистов по этому делу.
Анализировать ДНК для расследования преступлений начали в 80-е годы прошлого века в Англии. В Самаре лаборатория появилась одной из первых в России — в 1996 году местные эксперты научились работать с ДНК. Тогда ее исследовали только по четырем параметрам, на каждый из которых уходило более полутора суток. Современные же приборы могут выдавать картинку по 30 параметрам всего за сутки-двое, но используют обычно самые вариабельные 24.
После анализа машина выдает ДНК-профиль человека в виде числовой последовательности, вероятность совпадения которой у неродственников практически равна нулю. У родственников хотя бы одно из двух чисел, расположенных рядом, должно совпадать. Полностью идентичны генетические признаки лишь у однояйцевых близнецов.
"Но любое уголовное дело — это не только ДНК-экспертиза, а комплекс проведенных исследований, — рассказывает Светлана, она работает старшим экспертом отдела биологических экспертиз и учетов в Экспертно-криминалистическом центре облглавка уже 11 лет. — В нашем подразделении, к примеру, есть экспертиза запаховых следов человека. И поверьте, запах у любых близнецов различается".
Обмануть эксперта невозможно — он не видит человека, только биоматериал, присланный следователем. Все остальное делает машина.
Благодаря стопроцентной результативности сегодня ДНК-экспертизы, несмотря на дороговизну (3000 руб. за исследование одного образца) используются при расследовании большинства уголовных дел, где мог "наследить" преступник: в среднем специалисты ЭКЦ делают по 2000 экспертиз ДНК в год, а через их руки проходит до 18 тыс. образцов и объектов.
"Очень обидно, когда нас обвиняют в медлительности, ведь мало кто понимает, насколько это трудоемкий процесс, — говорит Светлана. — Проведение одной ДНК-экспертизы в среднем занимает двое суток. Но работать с останками с места катастрофы еще сложнее: нужно определить, где есть следы ДНК, какие из них человеческие, выделить ДНК-профиль и так далее. Когда в 2013 г. в Большой Глушице сгорел автобус с людьми, я опознавала шестерых, и на это ушел месяц. Годом ранее в Самаре изнасиловали девочку, так оперативники принесли мне около 300 образцов крови подозреваемых. Тогда мне повезло: с одежды потерпевшей мы получили ДНК преступника, который совпал с образцом из первой сотни проверенных".
С 2006 г. сотрудники ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области участвуют в формировании федеральной базы данных геномной информации, куда заносятся ДНК-профили неопознанных трупов и биоматериал, изъятый с мест преступлений, а с 2013 г. еще и генетические профили осужденных к реальному лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за все виды нарушений закона, связанных с половой неприкосновенностью.
Последнее бывает очень полезно: когда в 2010 г. местного преподавателя задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве женщин, общественность встала на его защиту. Однако мало того, что его ДНК совпала с биоматериалом, полученным у жертв преступлений, так еще выяснилось, что он "наследил" и в Ленинградской области, куда ездил в командировку.
До 2014 г., чтобы "пробить" или внести ДНК-профиль в общероссийскую базу, нужно было направлять образец в Москву. Сегодня все гораздо проще: самарские эксперты на месте загружают данные в систему и "прогоняют" их по федеральной базе в поиске совпадений.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!