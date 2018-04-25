Содержание зеленых насаждений на разделительной полосе Южного шоссе обойдется в 6 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений на разделительном газоне по Южному шоссе.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

На аукцион было подано две заявки, победителем признано ООО "Эко-Консалт". Компания выполнит работы за 6 млн рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет ухаживать за газонами, деревьями и цветниками, убирать мусор, поливать из поливомоечной машины, а также поддерживать в рабочем состоянии систему автоматического полива.