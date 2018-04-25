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Молодежная политика Общество

"Балтика" объявляет победителя конкурса на участие в программе YGP Talent Network

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, рада объявить победительницу конкурса на участие в программе YGP Talent Network. Ей стала Ольга Фомина, студентка 4 курса Санкт-Петербургского государственного университета по направлению "маркетинг".

Фото: фото предоставлено компанией "Балтика"

Ольга была выбрана из 3 кандидатов. Напомним, что конкурс проводился пивоваренной компанией "Балтика", часть Carlsberg Group, при поддержке Carlsberg Bequest, часть Фонда Carlsberg. Около 100 молодых людей поборолись за шанс стать частью Глобальной Сети Талантов. На первом этапе нужно было выполнить несколько заданий, на втором − пройти собеседование с представителями экспертного жюри пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. По итогам собеседований были определены 3 полуфиналиста, которые приняли участие в третьем этапе − интервью с Young Global Pioneers.

Доктор Биргитте Хагеманн Снабе, основатель организации Young Global Pioneers:

"Сегодня как никогда востребованы ответственные лидеры, и цель организации Young Global Pioneers развивать концепцию ответственного лидерства и налаживать межкультурное взаимопонимание. Нам было очень непросто выбрать победителя, ведь каждый из кандидатов — уникальная, интересная личность. Ольга произвела впечатление невероятно яркой и талантливой девушки, от которой исходит положительная энергия. Она продемонстрировала заинтересованность в идеях устойчивого развития и социальной ответственности. Она проявила исключительное понимание особенностей и принципов работы Глобальной Сети Талантов. Кроме того, Ольга демонстрирует сильный лидерский потенциал. Мы уверены, что она станет отличным участником программы YGP Talent Network".

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Мы рады, что уже второй год подряд у "Балтики" при поддержке Carlsberg Bequest, часть фонда Carlsberg, есть возможность поощрить талантливых молодых людей: именно от них зависит, каким будет наше будущее. Такие проекты полностью соответствуют смыслу существования нашей компании "Варим пиво для лучшего сегодня и завтра". Выбирать лучшего из лучших — нелегкая задача. Хочется отметить высокое качество поступивших заявок, отличную подготовку к собеседованиям, активную жизненную позицию и нестандартный образ мыслей каждого из кандидатов. Мы искренне поздравляем Ольгу и надеемся, что в будущем ей пригодится опыт, полученный благодаря участию в этой международной программе".

YGP Talent Network — интернациональная образовательная программа для будущих лидеров в возрасте от 19 до 25 лет. Её миссия — объединить талантливых молодых людей мира, расширить их кругозор, повысить уровень межкультурной коммуникации и научить мыслить глобально, чтобы вместе находить инновационные пути решения мировых проблем.

В этом году YGP Talent Network начнется с обучающего тура по Танзании и Занзибару, который состоится с 29 июля по 18 августа. В течение трех недель 20 сверстников из разных уголков планеты объединятся, чтобы узнать больше друг о друге и выработать инновационный взгляд на способы решения мировых проблем. Участники тура посетят университеты и передовые предприятия, приобщатся к местной культуре и обычаям, узнают о существующих в регионе вызовах и возможностях, пообщаются с молодежью из Детской деревни SOS, отправятся в сафари-тур и многое другое.

По окончании путешествия все участники программы от Young Global Pioneers станут частью Глобальной Сети Талантов, на базе которой происходит дальнейшее обучение и укрепление кросс-культурных связей. В том числе благодаря проведению регулярных онлайн-мероприятий, например, вебинаров Global Reflection раз в три месяца.

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