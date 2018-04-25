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Экология Общество

Названа самая грязная река Самарской области

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В 2017 году вода Саратовского и Куйбышевского водохранилищ характеризовалась как слабо загрязненная. Об этом сообщила начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды ФБГУ "Приволжское УГМС" Наталья Евсеева.

Вода 11 наиболее крупных рек региона характеризовалась как грязная, и одной реки — Чапаевки, как очень грязная. За 2017 год было зафиксировано 27 случаев высокого загрязнения, из них 23 были в Чапаевке, а также семь случаев экстремально высокого загрязнения. Все они были зафиксированы в той же Чапаевке, она была загрязнена пестицидами.

"На протяжении ряда лет характерными загрязняющими веществами рек и водохранилищ являются трудноокисляемые органические вещества, — рассказала Наталья Евсеева. — В отдельные периоды характерными загрязняющими веществами являются фенолы, соединения меди, марганца, и в последние годы в Куйбышевском водохранилище это соединения кадмия".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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