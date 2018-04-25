Самарских пенсионеров приглашают на бесплатные курсы компьютерной грамотности

Сызранская некоммерческая образовательная организация "Академия кадрового резерва" выиграла Президентский грант на реализацию социального проекта "Разный возраст — равные возможности". Почти 2 млн рублей государственной поддержки и еще 600 тыс. рублей из средств академии будет направлено на повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров Самарской области.
В течение года во всех городах региона будут организованы занятия для пенсионеров и тех, кто скоро собирается на пенсию. Специалисты научат граждан преклонного возраста легко пользоваться компьютером, получать государственные услуги через интернет, осуществлять платежи и покупки, пользоваться электронной почтой и мессенджерами, а также противостоять мошенникам, требующим пароли или номера денежных карт.
Заявки для формирования групп принимают заранее, а первые курсы начали проводить с апреля, их уже закончили 24 жителя Похвистнева, 24 жителя Жигулевска и 15 новокуйбышевцев.
В Самаре для жителей Ленинского, Самарского, Железнодорожного и Куйбышевского районов очные занятия пройдут 29, 30 и 31 мая в 11.00 по адресу: ул. Садовая, 175а, 5 этаж, каб. 505.
Количество мест в группе ограничено, поэтому заявку лучше подавать заранее по бесплатному телефону 8-800-775-21-25.
По нему уже идет сбор заявок на майские занятия в Кинеле, Отрадном, Чапаевске, Октябрьске, Тольятти, уже проходят занятия в Сызрани. Если не успеете сейчас — не беда, если наберется еще одна группа — курсы еще раз посетят ваш город.
Чтобы записаться, надо сообщить оператору свое ФИО и контакты для связи. Курсы начнутся с очного обучения, продолжатся дистанционно и еще 10 месяцев можно будет позвонить специалисту для бесплатной консультативной поддержки.
Последние комментарии
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!