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Самарских пенсионеров приглашают на бесплатные курсы компьютерной грамотности

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранская некоммерческая образовательная организация "Академия кадрового резерва" выиграла Президентский грант на реализацию социального проекта "Разный возраст — равные возможности". Почти 2 млн рублей государственной поддержки и еще 600 тыс. рублей из средств академии будет направлено на повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров Самарской области.

В течение года во всех городах региона будут организованы занятия для пенсионеров и тех, кто скоро собирается на пенсию. Специалисты научат граждан преклонного возраста легко пользоваться компьютером, получать государственные услуги через интернет, осуществлять платежи и покупки, пользоваться электронной почтой и мессенджерами, а также противостоять мошенникам, требующим пароли или номера денежных карт.

Заявки для формирования групп принимают заранее, а первые курсы начали проводить с апреля, их уже закончили 24 жителя Похвистнева, 24 жителя Жигулевска и 15 новокуйбышевцев.

В Самаре для жителей Ленинского, Самарского, Железнодорожного и Куйбышевского районов очные занятия пройдут 29, 30 и 31 мая в 11.00 по адресу: ул. Садовая, 175а, 5 этаж, каб. 505.

Количество мест в группе ограничено, поэтому заявку лучше подавать заранее по бесплатному телефону 8-800-775-21-25.

По нему уже идет сбор заявок на майские занятия в Кинеле, Отрадном, Чапаевске, Октябрьске, Тольятти, уже проходят занятия в Сызрани. Если не успеете сейчас — не беда, если наберется еще одна группа — курсы еще раз посетят ваш город.

Чтобы записаться, надо сообщить оператору свое ФИО и контакты для связи. Курсы начнутся с очного обучения, продолжатся дистанционно и еще 10 месяцев можно будет позвонить специалисту для бесплатной консультативной поддержки.

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