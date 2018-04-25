В Самаре возбудили уголовное дело о даче взятки, произошедшей более полугода назад

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 5 У МВД России по Самаре. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, в сентябре 2017 г. подозреваемый потребовал от гражданина 500 тыс. руб. за вынесение постановления об отказе в возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 11 сентября 2017 г. мужчина перевел 499 тыс. руб. на указанный подозреваемым счет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает областной полицейский главк, в связи с этим начата служебная проверка.