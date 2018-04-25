Областной суд подтвердил обязанность СГСПУ и "Техкомплекта" восстановить пруд Сухой

Самарский областной суд 25 апреля оставил в силе решение Самарского районного суда от 6 февраля 2018 г. обязывающий ООО "Техкомплект" и ФГБОУ ВО СГСПУ в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в силу восстановить пруд Сухой. Об этом сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.
Пруд расположен на территории СГСПУ на ул. Антонова-Овсеенко, 26. Он является средой обитания тритона обыкновенного, занесенного в Красную книгу Самарской области.
В 2017 г. природоохранная прокуратура обнаружила, что пруд засыпали строительными отходами. Но так как водный объект находится на участке государственной собственности, его нельзя самовольно засыпать или менять.
В связи с этим прокуратура 22 ноября 2017 г. обратилась в Самарский районный суд с иском, в котором требовала восстановить нарушенное состояние пруда Сухой. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Ответчики с этим решением не согласились и направили апелляционную жалобу в областной суд.
В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение райсуда без изменения и не удовлетворил жалобу. Теперь судебное решение считается вступившим в законную силу.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html