В Самарской области объявлен конкурс на самый благоустроенный муниципалитет

Во вторник, 24 апреля, опубликован приказ министерства энергетики и ЖКХ региона о проведении конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области".
Целями конкурса являются активизация проведения мероприятий по благоустройству, выявление муниципалитетов, в которых достигнуты наиболее высокие показатели в сфере ЖКХ, обобщение и распространение опыта победителей.
Муниципалитеты, участвующие в конкурсе, разделены на пять категорий в зависимости от численности населения. I категория — свыше 100 тыс. жителей, II категория — от 25 тыс. до 100 тыс. жителей, III категория — от 10 тыс. до 25 тыс., IV категория от 5 тыс. до 10 тыс. и V категория менее 5 тыс. жителей.
Документы на конкурс предоставляются не позднее 1 июня, рассмотрение материалов конкурсной комиссией и подведение итогов состоится не позднее 1 августа.
В I и II категориях победителями станут муниципалитеты, занявшие 1 и 2 места. В III–V категориях — с 1 по 3 места. Кроме того, победителей определят в различных номинациях: за успехи в благоустройстве, за достижение высоких результатов по энергосбережению, за успехи в сохранении историко-культурного и природного наследия, за активную работу по повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения и ряде других.
Распределение субсидий между победителями будет осуществлено отдельным приказом правительства.
Последние комментарии
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.