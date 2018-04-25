В Тольятти началось благоустройство сквера, победившего в голосовании 18 марта

Во вторник, 24 апреля, официальный сайт администрации Тольятти сообщил, что в Комсомольском районе началось строительство сквера "Маяк2. Он стал первым объектом среди отобранных тольяттинцами на общегородском опросе, к строительству которого уже приступили. За благоустройство этого сквера проголосовало более 20 тыс. человек.

Договор с подрядчиком, тольяттинской компанией "Титан плюс", уже заключен, 21 апреля рабочие приступили к первому этапу строительства, пояснил глава Комсомольского района Артем Анисимов.

Сейчас бригада ведет частичный разбор плит старого фундамента кинотеатра, занимается засыпкой и утрамбовкой котлована. Подготовительные работы планируется завершить до середины июня. После этого начнется процесс установки конструкций, указанных в утвержденной документации. Немалую роль в подготовке территории сыграли сами жители, когда прошлой осенью во время субботника вывезли оттуда более 40 куб. м мусора.

Согласно проекту в сквере "Маяк" установят лавочки, оборудуют фонтан и амфитеатр, по периметру устроят цветочные композиции. Также на 4 тыс. кв. м будут размещены зона проведения мероприятий и стенды с архивными фотографиями и интересными фактами из истории города и Комсомольского района. Место для нового сквера было выбрано неслучайно: оно является историческим центром района и выходит на Речной вокзал.

Наряду с "Маяком" в 2018 году ожидается благоустройство еще четырех объектов: Аллеи Славы, улицы Крылова, велопешеходной дорожки по улице Патрульной и бульвара Гая.