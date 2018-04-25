В Тольятти началось благоустройство сквера, победившего в голосовании 18 марта

Во вторник, 24 апреля, официальный сайт администрации Тольятти сообщил, что в Комсомольском районе началось строительство сквера "Маяк2. Он стал первым объектом среди отобранных тольяттинцами на общегородском опросе, к строительству которого уже приступили. За благоустройство этого сквера проголосовало более 20 тыс. человек.
Договор с подрядчиком, тольяттинской компанией "Титан плюс", уже заключен, 21 апреля рабочие приступили к первому этапу строительства, пояснил глава Комсомольского района Артем Анисимов.
Сейчас бригада ведет частичный разбор плит старого фундамента кинотеатра, занимается засыпкой и утрамбовкой котлована. Подготовительные работы планируется завершить до середины июня. После этого начнется процесс установки конструкций, указанных в утвержденной документации. Немалую роль в подготовке территории сыграли сами жители, когда прошлой осенью во время субботника вывезли оттуда более 40 куб. м мусора.
Согласно проекту в сквере "Маяк" установят лавочки, оборудуют фонтан и амфитеатр, по периметру устроят цветочные композиции. Также на 4 тыс. кв. м будут размещены зона проведения мероприятий и стенды с архивными фотографиями и интересными фактами из истории города и Комсомольского района. Место для нового сквера было выбрано неслучайно: оно является историческим центром района и выходит на Речной вокзал.
Наряду с "Маяком" в 2018 году ожидается благоустройство еще четырех объектов: Аллеи Славы, улицы Крылова, велопешеходной дорожки по улице Патрульной и бульвара Гая.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
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