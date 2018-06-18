Новые возможности для самарского бизнеса: снижение затрат в закупках на 17%

Чтобы увеличить прибыль компании, советуют больше продавать и меньше тратить. О том, как уменьшить затраты и при этом сохранить качество, используя электронную торговую площадку, рассказал эксперт рынка, директор ЭТП ONLINECONTRACT Александр Гуров.

- Ваша компания активно занялась региональным продвижением. Насколько сейчас развит рынок электронной торговли и востребованы ли электронные торговые площадки бизнесом? Или все-таки ЭТП - для госзакупок?

- Мы работаем на рынке с 2007 года. Если тогда ЭТП были "в новинку", то сейчас это уже незаменимый инструмент в бизнесе. Часто путают госзакупки и закупки коммерческих компаний. Первые регулируются 44-ФЗ и проводятся исключительно на шести аккредитованных площадках. У компаний, чьи закупки регулирует 223-ФЗ, ограничений по площадкам нет, но есть обязательство размещать план закупок в ЕИС. Остальные организации (их закупки называют "коммерческими") вправе сами решать, как проводить закупки и выбирать площадку для размещения тендеров. На нашей площадке публикуют коммерческие закупки.

Нужно ли размещаться на ЭТП или проводить тендеры "на коленке" - каждый руководитель решает сам. Статистика показывает, что бизнес чаще выбирает первый способ. По данным РА "Эксперт", в 2016 году заказчики проводили на ЭТП 58% закупок, в 2017 - уже 80%. Прорыв произошел в ритейле: половина крупнейших заказчиков, внедривших закупки на ЭТП в 2017 году, - компании розничной торговли.

- Что предлагает ЭТП ONLINECONTRACT бизнесу Самары?

- Самарская область - одна из передовых по экономическим показателям в ПФО. Являясь "выходцами" из Татарстана, в последний год мы стали активнее работать в Поволжье, сейчас привлекаем на площадку самарский бизнес. Если сравнивать с остальными крупными игроками, то на нашей ЭТП значительная концентрация региональных поставщиков. Компании из Москвы, по сравнению с поставщиками в Поволжье, скорее всего, не предложат конкурентные условия, допустим, филиалу крупной компании в Самаре или Нижнем Новгороде. У нас на ЭТП зарегистрировано свыше 47 тыс. клиентов, которые могут быть интересны самарским бизнесменам в качестве новых поставщиков или покупателей их продукции. За 11 лет мы накопили серьезный опыт в организации закупок на ЭТП, делимся им с клиентами и помогаем внедрять или налаживать закупочную систему в их компаниях.

- Зачем бизнесу ЭТП, если можно проводить закупки по старинке, не тратя времени и денег на площадку?

- Рассмотрим вопрос с точки зрения выгоды для покупателя. Снижение затрат всегда актуально для любой организации. На что компания тратит больше средств и как можно оптимизировать расходы? Как показывает практика, ответ кроется в системе закупок.

Вы закупаете самостоятельно - исполнитель ведет переговоры с ограниченным кругом своих, привычных поставщиков; звонит, встречается по несколько раз - делает запрос, собирает предложения, торгуется по цене и условиям и т.д. В результате - большие временные и трудозатраты, непрозрачность закупок (непонятно, как искали, как выбирали поставщика) и в большинстве случаев - не самые выгодные условия.

Как все происходит на ЭТП, например, на ONLINECONTRACT? Заказчик (покупатель) размещает тендер с требованиями к товару, условиями поставки. Как о нем узнают поставщики? У нас своя большая база клиентов, среди которых есть ваши потенциальные поставщики. Они получают приглашения и рассылку информации о тендерах по своей отрасли. На ЭТП работает специальный отдел, который привлекает участников индивидуально под ваш тендер. Кроме того, мы рекомендуем указывать информацию о действующих поставщиках и также приглашаем их на тендер. Чем больше участников - тем выше конкуренция, тем больше вероятность получения самых выгодных условий. Действующие поставщики, попадая в конкурентную среду, могут дать условия лучше, чем при прямом общении. У крупных производителей с большой дилерской сетью существуют специальные расценки для компаний, работающих на ЭТП. Они понимают, что это территория высокой конкуренции, выделяют целые отделы для продаж через тендеры и готовы идти на уступки в отличие от традиционных продаж.

Результат заказчиков на ЭТП ONLINECONTRACT - снижение цены на 17% по итогам проведения тендера (по статистике среднее значение за 2017 год в секторе Корпоративные закупки) и минимум затрат.

- А что мотивирует работать на площадках другую сторону - поставщиков?

- Для участников тендеров работа на ЭТП - возможность постоянного доступа к закупкам крупных компаний из разных отраслей и донесения своих предложений до лиц, принимающих решение. Площадка становится дополнительным каналом реализации продукции и инструментом наращивания объемов продаж.

Количество заказчиков и тендеров на ONLINECONTRACT растет и возможностей развития за счет ЭТП у участников становится больше. Например, только по направлению Корпоративные закупки за 2017 год у нас проведено закупок на 44,9 млрд рублей - это на 9% больше, чем в 2016 году. Количество клиентов ЭТП также растет - в 2017 году оно увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Среди клиентов, присоединившихся к нам за последний год - ОКБ им. М.П.Симонова, ФК "РУБИН", "УК "ЦЕНТР" (ГК ROSTAR), "Цивильский завод металлоизделий", "Самарский завод грузоподъемных механизмов" и другие.

- Что нужно, чтобы начать работу на площадке?

- Нужно пройти бесплатную регистрацию на сайте площадки. Для новых клиентов из Самарской области мы предоставляем льготные условия - до конца 2018 года заказчики могут размещать тендеры без взимания платы. Участие в их закупках для потенциальных поставщиков будет бесплатным в течение трех месяцев с начала работы заказчика на площадке. Специалисты ЭТП проводят бесплатное обучение, за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер и консультирует по всем вопросам. На ONLINECONTRACT нет комиссий, клиенты оплачивают только лицензию на определенный период и размещают неограниченное количество тендеров на площадке и участвуют в них. К слову, стоимость работы на ЭТП ONLINECONTRACT в два раза ниже средней по рынку.

Узнать подробнее о возможностях ЭТП ONLINECONTRACT для вашего бизнеса можно по тел. 8 (800) 555-39-39.