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Музыка Культура

Горан Брегович: "Я запомню день, когда играл на чемпионате мира по футболу"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре после матча Коста-Рика - Сербия выступил Горан Брегович со своим "Свадебно-похоронным оркестром".

Фото: google.ru

"Я очень рад находиться здесь сегодня, - рассказал Горан Брегович за кулисами после 35-минутного концерта. - Все думают только о футболе, но остается немного места и для музыки. Сербия выиграла, Хорватия выиграла, так что есть повод радоваться и праздновать. Есть дни, которые ты хочешь забыть, а есть такие, которые хочешь запомнить. Я запомню этот день, когда играл на чемпионате мира по футболу. В Самару я прилетел сегодня и, к сожалению, улечу завтра. Но я буду смотреть футбол, это самое важное сегодня".

Горан Брегович - музыкант и композитор, родился на территории нынешних Боснии и Герцеговины, считает себя югославом, живет в Париже. Известен как участник рок-группы Bijelo Dugme и как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы.

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