В Самаре в честь победы сборной Сербии приготовили гигантскую плескавицу

В воскресенье, 17 июня, в одном из ресторанов балканской кухни Самары приготовили гигантскую плескавицу - сербскую плоскую котлету, пишет samara.kp.ru. Мясное пиршество связано с победой сборной Сербии над Коста-Рикой на матче ЧМ, который прошел на "Самара Арене".

"Я всегда готовлю с душой, - рассказывает шеф-повар ресторана Стефан Клокар. - Конечно, я счастлив, что наша сборная победила, но конкретно эту котлету не готовил специально в честь победы. Рецепт не расскажу, это секрет, но отмечу, что здесь 55 кг чистого мяса говядины и баранины. Когда котлета ужарится, то, по моим подсчетам, останется 48 кг. Это будет новый рекорд. В книге рекордов зафиксирована плескавица весом 42 килограмма. Я уже готовил большую плескавицу в Баку, но та весила всего 30 килограммов".

Как утверждает Стефан, за свою карьеру он приготовил более 15 тыс. плескавиц.

Перед готовкой котлету разложили на отдельном столе, но перенести ее на огромный мангал целиком даже у 10 человек не получилось. Шеф-повар не растерялся и стал перекладывать мясо руками по частям. Кстати, это не фарш, а рубленое мясо.

Во время жарки гости и прохожие скандировали "Сербия и Россия - братья навек", пели казачьи песни, были и сербские пляски. Готовую котлету разложили на булочки, а бутерброды раздали гостям с овощами.