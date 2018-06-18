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Сотовая связь Транспорт и связь

Болельщики ЧМ-2018 не будут переплачивать за связь в поездках по стране

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольные болельщики - народ особый. Они готовы сорваться в любой момент и в любую точку страны, чтобы попасть на матч с участием любимой команды. И без смартфона, конечно, никуда: позвонить и сообщить, что "добрался и все отлично", выложить в соцсети самые яркие моменты матча или даже провести онлайн-трансляцию для друзей "того самого судьбоносного пенальти"!

Абоненты Tele2 в поездках между регионами проведения чемпионата мира по футболу-2018 могут не ломать голову над подсчетом стоимости услуг мобильной связи. Выгодные условия в поездках по России доступны всем пользователям тарифов линейки "Мой Tele2". Они могут свободно пользоваться Интернетом, социальными сетями и мессенджерами без доплат и подключения дополнительных опций, то есть на домашних условиях. Входящие звонки бесплатны, а исходящие звонки на номера региона присутствия на всех действующих пакетных тарифах расходуются из пакета минут, включенного в тариф.

Иностранным болельщикам, приехавшим в Россию из Европы, США, Канады и Китая, переплачивать за мобильные услуги от Tele2 тоже не придется. Высокоскоростной 4G-интернет без доплат, бесплатные входящие звонки и расход минут из пакета и все это - по фиксированной цене и независимо от места нахождения. В качестве бонуса - безлимитный трафик на ресурс Welcome2018. Тарифные предложения для болельщиков назвали соответствующим образом - "Гол" и "Супер Гол", для удобства иностранцев нотификация предусмотрена на английском и китайском языках.

Какой бы гостеприимной для туристов ни была Россия, ситуации могут быть разными, и в потоке информации не всегда получается быстро найти решение того или иного вопроса. В таких случаях Tele2 предлагает воспользоваться бесплатной круглосуточной поддержкой по медицинским, юридическим и справочным вопросам на любых языках. Для этого абонентам достаточно обратиться в центр поддержки болельщиков, позвонив по бесплатному номеру 88007757688.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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