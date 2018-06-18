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Суды Происшествия

Двигаясь задним ходом с поднятым кузовом, водитель самосвала раздавил в Отрадном экскаваторщика

ОТРАДНЫЙ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Отраденского городского суда в отношении водителя самосвала В.Лисина, признанного виновным в нарушении требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как установил суд, во время рабочего дня Лисин, согласно путевому листу, приехал к месту погрузки, поставил самосвал задом к ковшу экскаватора, вышел из кабины и поднял кузов. Затем он снова сел в самосвал и, нарушая различные правила и инструкции по охране труда, начал движение задним ходом с поднятым кузовом, не убедившись в безопасности своего маневра, не прибегнув к помощи третьих лиц, в результате чего допустил защемление головы и верхней части туловища оказавшегося на пути экскаваторщика между поднятым кузовом своей машины и ковшом экскаватора.

В результате случившегося машинист экскаватора скончался, а в отношении Лисина было возбуждено уголовное дело. По окончании следствия водитель самосвала предстал перед судом, где свою вину признал полностью и заявил ходатайство о вынесении приговора в особом порядке (без судебного разбирательства), которое было удовлетворено.

В итоге суд, изучив материалы дела и приняв во внимание данные о личности подсудимого, признал его виновным и приговорил к двум годам условного лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком.

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