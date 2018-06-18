В Сызрани готовятся к благотворительному автопробегу по детским домам губернии

С 6 по 9 августа экипажи автопробега Samara Motor Run 2018 проедут по городам и селам области и подарят детям-сиротам игрушки, одежду, книги и развивающие игры.

Благотворительный автопробег стартует 6 августа с центральной площади Сызрани, пройдет через Жигулевск, Тольятти, Солнечную Поляну, Старый Буян, Камышлу, Малый Толкай, Отрадный, Богдановку, Самару, Новокуйбышевск, Чапаевск, Пестравку, Обшаровку и Бестужевку. 9 августа в сызранском доме ребенка волонтеры завершат заезд торжественным фейерверком.

Планируется, что подарки получат 1,7 тыс. детей. Например, в Сызрани участники проекта посетят детский дом "Искра", в Новокуйбышевске - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Наш дом" и школу-интернат "Перспектива". Перед началом поездки волонтеры выясняют, какие вещи необходимы каждому вошедшему в маршрут детдому в первую очередь.

Автопробег пройдет при поддержке АО "Тяжмаш" и футбольного клуба "Сызрань-2003". Желающие принять участие в заезде или пожертвовать вещи для детей могут писать на почту samara.motor.run@gmail.com или позвонить по номерам: 8-937-657-83-44 и 8-917-034-22-36.