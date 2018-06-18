Ростелеком перевел Средневолжскую газовую компанию на оптику

Ростелеком обеспечил Средневолжскую газовую компанию (СВГК) высокоскоростными каналами связи, заменив устаревшие медные коммуникации новыми волоконно-оптическими. В результате предприятие получило доступ к современным цифровым сервисам.
Для 11 филиалов газоснабжающей компании Ростелеком построил около 12,5 км линий связи с возможностью последующего расширения их пропускной способности. Оптическая сеть объединила структурные подразделения СВГК в городах Новокуйбышевске и Октябрьске, селах Богатое, Борское, Большая Черниговка, Елховка, Камышла, Кинель-Черкассы, Кошки, Крутые Ключи и Утевка.
Подключение к цифровым каналам связи позволило перевести около 60 телефонных номеров СВГК в оптическую транспортную среду, что значительно улучшило качество передачи сигнала. До 100 Мбит/с увеличены скорости 27 VPN-каналов (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые гарантируют защиту данных.
"Огромная пропускная способность оптического кабеля позволяет передавать солидные объемы информации. Оптический сигнал почти не искажается и не ослабевает при трансляции на большие расстояния. Стекловолокно делается из кварца, а этот материал долговечен, неогнеопасен, мало подвержен атмосферным воздействиям и влиянию электромагнитных полей. Все эти свойства многократно увеличивают надежность связи", - пояснил директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов.
Предприятию, обслуживающему одно из крупнейших в России газовых хозяйств, стали доступны облачные решения, например, "Виртуальный офис", "Виртуальный ЦОД" и "Видеонаблюдение". С их помощью компания сможет вывести взаимодействие между сотрудниками удаленных подразделений и общение с клиентами на новый уровень.
С 2015 года в рамках проекта "Миграция с меди на оптику" Ростелеком заменил более 100 километров медных линий связи в девяти городах и 11 селах Самарской области.
Последние комментарии
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.