Ростелеком перевел Средневолжскую газовую компанию на оптику

Ростелеком обеспечил Средневолжскую газовую компанию (СВГК) высокоскоростными каналами связи, заменив устаревшие медные коммуникации новыми волоконно-оптическими. В результате предприятие получило доступ к современным цифровым сервисам.

Для 11 филиалов газоснабжающей компании Ростелеком построил около 12,5 км линий связи с возможностью последующего расширения их пропускной способности. Оптическая сеть объединила структурные подразделения СВГК в городах Новокуйбышевске и Октябрьске, селах Богатое, Борское, Большая Черниговка, Елховка, Камышла, Кинель-Черкассы, Кошки, Крутые Ключи и Утевка.

Подключение к цифровым каналам связи позволило перевести около 60 телефонных номеров СВГК в оптическую транспортную среду, что значительно улучшило качество передачи сигнала. До 100 Мбит/с увеличены скорости 27 VPN-каналов (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые гарантируют защиту данных.

"Огромная пропускная способность оптического кабеля позволяет передавать солидные объемы информации. Оптический сигнал почти не искажается и не ослабевает при трансляции на большие расстояния. Стекловолокно делается из кварца, а этот материал долговечен, неогнеопасен, мало подвержен атмосферным воздействиям и влиянию электромагнитных полей. Все эти свойства многократно увеличивают надежность связи", - пояснил директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов.

Предприятию, обслуживающему одно из крупнейших в России газовых хозяйств, стали доступны облачные решения, например, "Виртуальный офис", "Виртуальный ЦОД" и "Видеонаблюдение". С их помощью компания сможет вывести взаимодействие между сотрудниками удаленных подразделений и общение с клиентами на новый уровень.

С 2015 года в рамках проекта "Миграция с меди на оптику" Ростелеком заменил более 100 километров медных линий связи в девяти городах и 11 селах Самарской области.