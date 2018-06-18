В смерти ребенка в ванной подозревают отца, оставившего малыша без присмотра

В Самаре 28-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела после гибели сына.

В конце июня мальчику должно было исполниться два года. Однако 14 числа он погиб дома в ванне.

Причина смерти ребенка установлена, в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По данным источника в правоохранительных органах, за мальчиком недосмотрел отец: налил воду в ванну и оставил там сына без присмотра. Мальчик захлебнулся.