Матрешки, бункер Сталина, набережная: что постили в соцсетях иностранные болельщики из Самары

В воскресенье, 17 июня, прошел первый на "Самара Арене" матч ЧМ-2018 - в нем встретились сборные Коста-Рики и Сербии. О том, какие настроения царили в городе на Волге, что иностранным гостям запало в душу, можно узнать из социальных сетей, где они выложили множество фотографий.

Костариканцы поддерживали свою команду: "Сегодня, хотя это был не тот результат, которого мы хотели, мы благодарны Богу за то, что мы здесь! # Россия2018 Поддержка всегда" А сербы праздновали победу своей сборной. Но самое главное: футбол объединяет людей: "В конце игры мы все были друзьями..." Гости города посещали музеи, осматривали достопримечательности и архитектуру Самары.