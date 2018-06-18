В Самарской области к середине недели потеплеет до 32°C

В Самарской области ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 18 июня, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 21 ... 26°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Во вторник, 19 июня, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит 8 ... 13°C, днем 23 ... 28°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В среду, 20 июня, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 13 ... 18°C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до 27 ... 32°C, на севере до 23°C. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе порывистый.

В четверг, 21 июня, ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Столбик термометра опустится от 15 до 10°C. Днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 21 ... 26°C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.