В самарском общепите устраивали подпольные азартные игры

Незаконную игровую деятельность обнаружили сотрудники ГУ МВД России по Самарской области 16 июня в доме на ул. Юбилейной в Самаре. В помещении пиццерии и суши-бара стоял игровой терминал с доступом в Интернет.

Принадлежность аппарата к разряду устройств для незаконного получения прибыли предстоит установить экспертизе. Тем временем силовики выясняют, кто является собственником помещения, а также кто купил терминал и получал с него прибыль. Уголовное дело пока не возбуждено.