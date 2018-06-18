Экс-глава сельской администрации и работник лесничества "засветились" в деле о мошенничестве

В Красноярском районе выявлено очередное мошенничество с землей.

По данным источника в правоохранительных органах, бывший глава сельского поселения Старая Бинарадка еще в то время, когда был у власти, выдал работнику самарского лесничества выписку из похозяйственной книги, благодаря которой последний получил право собственности на земельный участок. Следствие считает, что реальных прав на него мужчина не имел. Стоимость земли (а следовательно, ущерба) оценили в 1,2 млн рублей.

15 июня уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Согласно сведениям источников Волга Ньюс, подозреваемым является экс-глава Старой Банарадки Михаил Наумов, который уже не раз подпадал под уголовное преследование при расследовании аналогичных случаев.

Только по данным открытых источников, 60-летний мужчина побывал на скамье подсудимых с 2015 г. уже пять раз. Несмотря на многомиллионный ущерб и признание его виновным более чем по десятку эпизодов, каждый раз суды ограничивались условным наказанием, от исполнения которых фигуранта освобождали по амнистии.