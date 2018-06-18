Экс-глава сельской администрации и работник лесничества "засветились" в деле о мошенничестве

В Красноярском районе выявлено очередное мошенничество с землей.
По данным источника в правоохранительных органах, бывший глава сельского поселения Старая Бинарадка еще в то время, когда был у власти, выдал работнику самарского лесничества выписку из похозяйственной книги, благодаря которой последний получил право собственности на земельный участок. Следствие считает, что реальных прав на него мужчина не имел. Стоимость земли (а следовательно, ущерба) оценили в 1,2 млн рублей.
15 июня уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Согласно сведениям источников Волга Ньюс, подозреваемым является экс-глава Старой Банарадки Михаил Наумов, который уже не раз подпадал под уголовное преследование при расследовании аналогичных случаев.
Только по данным открытых источников, 60-летний мужчина побывал на скамье подсудимых с 2015 г. уже пять раз. Несмотря на многомиллионный ущерб и признание его виновным более чем по десятку эпизодов, каждый раз суды ограничивались условным наказанием, от исполнения которых фигуранта освобождали по амнистии.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила