После ЧМ-2018 в Самаре останется 1 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA в областной столице появилось 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора: 300 установлены на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", 400 на подходах к Фестивалю болельщиков FIFA и 300 - в фанзоне на площади им. Куйбышева.

Желтые контейнеры предназначены для макулатуры, пластиковых бутылок и алюминиевых банок, эти отходы пойдут на переработку, а зеленые - для мусора, который необходимо захоронить на полигоне.

"Мы видим, что контейнеры для раздельного сбора мусора пользуются популярностью у горожан и гостей города, - рассказал замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов. - После ЧМ-2018 эти контейнеры останутся на балансе города, и мы будем их использовать".