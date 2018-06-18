Офтальмологи мобильного отделения примут пациентов в с. Приволжье

С 18 по 22 июня отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского будет работать в с. Приволжье, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Мобильные комплексы будут располагаться на территории Приволжской ЦРБ (ул. 50 лет Октября, 29).

На базе комплексов офтальмологи больницы им. Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС. Прием взрослого населения будет проводиться с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.

Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.

Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.