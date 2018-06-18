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В Большечерниговском районе пройдет башкирский праздник "Йыйын-2018"

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 июня, в д. Имелеево Большечерниговского района Самарской области состоится XIV областной башкирский праздник "Йыйын-2018".

В этом году он посвящен памяти Хариса Юмагулова (1891-1937), известного партийного и государственного деятеля, уроженца д. Хасьяново Большечерниговского района.

"Йыйын-2018", на который ожидается более 3 тыс. гостей, начнется в 10:00.

В программе праздника - большой концерт, посещение башкирских юрт, в которых гости смогут познакомиться с башкирскими обрядами, дегустация блюд национальной кухни, спортивные состязания, конкурсы.

Участниками концертной программы станут народный ансамбль "Ляйсан" (Самара), башкирское объединение "Курай" (с. Большая Черниговка), фольклорный коллектив "Родные напевы" (с. Кочкиновка Большечерниговского района), коллективы художественной самодеятельности с. Ташкустяново и с. Муратшино Большеглушицкого района, а также гости из Стерлитамака и Куюргазинского района Республики Башкортостан.

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