Осудили жительницу Сызрани, продавшую под видом водки жидкость с примесью метанола

Вступил в силу приговор Сызранского городского суда в отношении местной жительницы Надежды Р., признанной виновной в хранении в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как установил суд, с 1 января 2018 г. по 22 февраля Надежда Р., не имея соответствующего разрешения, приобрела у неустановленного лица для продажи около 195 л опасной спиртосодержащей жидкости и разлила ее в бутылки.

По заключению эксперта, приобретенная Надеждой жидкость являлась некачественной и опасной для здоровья потребителей, поскольку в ней содержались в том числе метанол, 2-пропанол, ацетальдегид.

Как установил суд, приобретенную жидкость Надежда хранила дома в Сызрани. А 22 февраля она под видом водки продала одну пластиковую бутылку объемом 0,7 л за 100 рублей. Покупатель оказался участником оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка".

В результате в этот же день полицейские изъяли у Надежды всю партию опасного спиртного, а в отношении нее возбудили уголовное дело.

По окончании следствия женщина предстала перед судом признала вину и просила о рассмотрении дела в особом порядке. Изучив материалы дела, суд приговорил Надежду Р. к шести месяцам ограничения свободы.