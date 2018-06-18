Самарский участковый вернул кошку хозяевам

В начале июня в Самаре полицейский не побоялся когтей кошки и вернул ее хозяевам.

Кошка Марта пропала 31 мая в районе Экономического университета на ул. Советской Армии. Вероятно, она не удержалась на карнизе и выпала из окна, после чего убежала со двора. Хозяева разместили в соцсетях фотографии животного и начали ее поиски. Животное обнаружилось в погребе под балконом первого этажа жилого дома. Выманить Марту не удалось, а хозяин погреба на контакт с владельцами кошки не пошел. Тогда они обратились к участковому.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Самарской области, в вызволении кошки участие принял капитан полиции Сергей Щелчков: он поговорил с хозяином погреба, убедил его открыть двери, после чего первым вошел внутрь, приняв на себя удар кошачьих когтей.

История закончилась хорошо: Марту все-таки поймали, вручили хозяевам, а те разместили благодарственные посты участковому в соцсетях. Также они обещали отправить благодарность участковому в областное ГУ МВД.