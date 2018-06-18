Самарский участковый вернул кошку хозяевам

В начале июня в Самаре полицейский не побоялся когтей кошки и вернул ее хозяевам.
Кошка Марта пропала 31 мая в районе Экономического университета на ул. Советской Армии. Вероятно, она не удержалась на карнизе и выпала из окна, после чего убежала со двора. Хозяева разместили в соцсетях фотографии животного и начали ее поиски. Животное обнаружилось в погребе под балконом первого этажа жилого дома. Выманить Марту не удалось, а хозяин погреба на контакт с владельцами кошки не пошел. Тогда они обратились к участковому.
Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Самарской области, в вызволении кошки участие принял капитан полиции Сергей Щелчков: он поговорил с хозяином погреба, убедил его открыть двери, после чего первым вошел внутрь, приняв на себя удар кошачьих когтей.
История закончилась хорошо: Марту все-таки поймали, вручили хозяевам, а те разместили благодарственные посты участковому в соцсетях. Также они обещали отправить благодарность участковому в областное ГУ МВД.
Последние комментарии
Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.