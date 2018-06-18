В Красноярском районе обсудили перспективы социально-экономического развития

В пятницу, 15 июня, состоялась вторая муниципальная сессия по разработке стратегии развития Красноярского района Самарской области на период до 2030 года. Задачу по созданию плана работы на следующие 12 лет перед органами исполнительной власти поставил глава региона Дмитрий Азаров.

"Нужно использовать опыт планирования, наработанный нами в Самаре в 2011-2013 годы по ключевым проблемам развития региона. Сама власть, наши министерства должны создать открытые диалоговые площадки с привлечением экспертов, общественности, чтобы гражданское общество стало главным творцом наших целей и планов. Именно так разрабатывалась и принималась долгосрочная стратегия развития Самары. Сегодня эту практику мы должны распространить на всю область, учесть все наши возможности и риски", - отметил в своем апрельском послании к жителям региона Дмитрий Азаров.

Сессия прошла во Дворце культуры "Мечта" села Красный Яр.

"Разработка стратегии началась в начале 2018 года и должна завершиться до 30 сентября, - сообщила заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Любовь Иванова. - Сегодняшняя сессия проводится с целью сбора идей от жителей и профессионалов в своих областях".

Обсудить перспективы социально-экономического развития района приехали разработчики муниципальных стратегий Самарского государственного экономического университета, представители органов исполнительной власти региона, а также жители.

"Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу разработать стратегию развития района на следующие 12 лет. Цель простая - создать комфортные условия жизни граждан, - рассказал глава Красноярского района Михаил Белоусов. - Нам необходимо выстроить четкую и слаженную работу с населением, поэтому в первую очередь к участию в сессии пригласили жителей".

Подобный формат общения с населением может уберечь власти от управленческих ошибок, считает глава района.

"Благодаря этой стратегии люди будут знать, как будет развиваться район, какие объекты здесь будут строиться, - объяснил Михаил Белоусов. - В первую очередь требует развития социальная инфраструктура".

Сами жители хотели бы видеть в районе больше спортивных и культурных объектов.

"Хочется, чтобы эти объекты отвечали современным требованиям, - пожелала многодетная жительница муниципалитета Мария Курташкина. - Чтобы молодежь оставалась в районе, нужно повышать его престиж. Сейчас, например, жители отдаленных поселений вынуждены ездить в городской бассейн, а это не очень удобно".

Отток молодых специалистов - актуальная тема для сельских поселений. Не является исключением и Красноярский район. По словам заместителя главного врача Красноярской районной больницы Максима Степнова, необходимо создать условия, при которых молодые специалисты оставались бы работать здесь.

"Для молодежи, конечно, очень актуален жилищный вопрос, - считает Максим Степнов. - На сессии мы ищем решение этой проблемы. Молодым врачам нужно предоставлять жилье, например, места в общежитиях или земельные участки. Если решим жилищный вопрос врачей и они будут оставаться работать в районе, то качество и доступность медицинской помощи для населения повысятся".

Также ключевыми направлениями развития района, по оценкам самих жителей, являются транспортная инфраструктура, комфортная среда проживания, повышение качества государственных услуг, развитие и поддержка бизнеса.

Эти проблемы обсудили на четырех секциях сессии: "Комфортная среда проживания", "Сбережение народа и социальная защищенность", "Лучшее - детям", "Экономика будущего". На этих направлениях развития делали акцент президент России Владимир Путин в своих майских указах и глава региона Дмитрий Азаров в своем послании к жителям губернии.

На площадке "Экономика будущего", модератором которой являлась директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова, рассмотрели преимущества и проблемы экономики района. К преимуществам жители отнесли близость Красноярского района к Самаре, богатые природные ресурсы, крупнейший в регионе транспортный центр и хорошую экологическую обстановку. Близость к Самаре открывает перед районом рынок сбыта, считают участники форума. Также красноярцы отметили конкурентоспособность района.

Среди проблем, влияющих на экономические показатели, жители района назвали недостаточно развитое сельское хозяйство, низкую заработную плату и, как следствие, отток кадров.

В ходе дискуссии возник вопрос: считать ли невысокие доходы населения недостатком? Ведь для инвестора, открывающего новое производство, уровень доходов местной рабочей силы - это важный фактор. Ему выгодно заходить на территорию с низкими зарплатами и в перспективе поднимать ее экономику.

По итогам обсуждения участники секции "Экономика будущего" пришли к выводу, что главный акцент нужно сделать на развитии сельского хозяйства Красноярского района.

До конца лета сессии подобного формата пройдут во всех муниципальных образованиях Самарской области.