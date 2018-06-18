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Губернатор Власть и политика

Самаре возвращен памятник федерального значения

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров и советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн открыли театрально-концертный комплекс "Дирижабль" в здании бывшего Коммерческого клуба.

Фото: Игорь Казановский

Реставрацию здания на ул. Куйбышева, 104 в 2012 году инициировали Дмитрий Азаров, тогда еще глава Самары, и Александр Хинштейн на посту депутата Государственной думы РФ от Самарской области.

Идею создания театрально-концертного комплекса "Дирижабль" на базе бывшего Коммерческого клуба всецело поддержало Министерство культуры РФ. Здание включили в федеральный проект партии "Единая Россия" - "Историческая память". И вот спустя шесть лет глава региона Дмитрий Азаров и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн вместе открыли объект после реставрации.

"Дирижабль" передали на баланс Самарского государственного института культуры. Ректор вуза Эллеонора Куруленко провела почетным гостям экскурсию по зданию. В концертном зале их ждал сюрприз - самарские студенты в русских традиционных костюмах устроили настоящий концерт.

"На протяжении более чем 10 лет это здание стояло разрушенным, - сказал глава региона Дмитрий Азаров. - Работая в должности главы городского округа Самара, я часто ходил на работу пешком. И каждый раз, проходя мимо этого здания, с горечью думал о том, что так быть не должно. И, конечно, искал идеи, как эту ситуацию можно поправить. Здесь были свои сложности, так как здание федеральное. Нужно было найти инициативных людей, с которыми мы могли взяться за эту работу вместе. Хочу поблагодарить Александра Евсеевича Хинштейна и Эллеонору Александровну Куруленко: с их помощью процесс и начался. И сегодня мы видим, что здание живет новыми эмоциями и творчеством".

Открытие "Дирижабля", по мнению Александра Хинштейна, решает сразу три задачи. "Мы вернули городу памятник федерального значения, обеспечили институт культуры необходимыми дополнительными помещениями для занятий и репетиций, а также дали точку роста для молодых самодеятельных коллективов, - отметил советник директора Росгвардии. - Этот объект уникален не только по меркам Самарской области, но и в масштабах Российской Федерации".

За большой вклад в работу по восстановлению объектов культурного наследия Самары, поступательную и системную работу по отстаиванию интересов области на федеральном уровне глава региона вручил Александру Хинштейну Почетный знак "За труд во благо земли Самарской".

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Последние комментарии

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.

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