Самаре возвращен памятник федерального значения

В понедельник, 18 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров и советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн открыли театрально-концертный комплекс "Дирижабль" в здании бывшего Коммерческого клуба.

Реставрацию здания на ул. Куйбышева, 104 в 2012 году инициировали Дмитрий Азаров, тогда еще глава Самары, и Александр Хинштейн на посту депутата Государственной думы РФ от Самарской области.

Идею создания театрально-концертного комплекса "Дирижабль" на базе бывшего Коммерческого клуба всецело поддержало Министерство культуры РФ. Здание включили в федеральный проект партии "Единая Россия" - "Историческая память". И вот спустя шесть лет глава региона Дмитрий Азаров и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн вместе открыли объект после реставрации.

"Дирижабль" передали на баланс Самарского государственного института культуры. Ректор вуза Эллеонора Куруленко провела почетным гостям экскурсию по зданию. В концертном зале их ждал сюрприз - самарские студенты в русских традиционных костюмах устроили настоящий концерт.

"На протяжении более чем 10 лет это здание стояло разрушенным, - сказал глава региона Дмитрий Азаров. - Работая в должности главы городского округа Самара, я часто ходил на работу пешком. И каждый раз, проходя мимо этого здания, с горечью думал о том, что так быть не должно. И, конечно, искал идеи, как эту ситуацию можно поправить. Здесь были свои сложности, так как здание федеральное. Нужно было найти инициативных людей, с которыми мы могли взяться за эту работу вместе. Хочу поблагодарить Александра Евсеевича Хинштейна и Эллеонору Александровну Куруленко: с их помощью процесс и начался. И сегодня мы видим, что здание живет новыми эмоциями и творчеством".

Открытие "Дирижабля", по мнению Александра Хинштейна, решает сразу три задачи. "Мы вернули городу памятник федерального значения, обеспечили институт культуры необходимыми дополнительными помещениями для занятий и репетиций, а также дали точку роста для молодых самодеятельных коллективов, - отметил советник директора Росгвардии. - Этот объект уникален не только по меркам Самарской области, но и в масштабах Российской Федерации".

За большой вклад в работу по восстановлению объектов культурного наследия Самары, поступательную и системную работу по отстаиванию интересов области на федеральном уровне глава региона вручил Александру Хинштейну Почетный знак "За труд во благо земли Самарской".