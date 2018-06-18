"Грань" попала в список 10 театров, которые следует посетить в России

Международное мультимедийное издание RUSSIA BEYOND опубликовало список 10 театров, которые следует посетить в России.

Список состоит из Ярославского театра драмы, Воронежского камерного театра, "Коляда-театра" и других известных названий.

В тексте, описывающем театр-студию "Грань", отмечены эксперименты Дениса Бокурадзе с репертуаром, в котором есть и Жан-Поль Сартр, и средневековые фарсы, и "Таня-Таня" современного драматурга Оли Мухиной.