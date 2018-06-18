"Грань" попала в список 10 театров, которые следует посетить в России

Международное мультимедийное издание RUSSIA BEYOND опубликовало список 10 театров, которые следует посетить в России.
Список состоит из Ярославского театра драмы, Воронежского камерного театра, "Коляда-театра" и других известных названий.
В тексте, описывающем театр-студию "Грань", отмечены эксперименты Дениса Бокурадзе с репертуаром, в котором есть и Жан-Поль Сартр, и средневековые фарсы, и "Таня-Таня" современного драматурга Оли Мухиной.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!