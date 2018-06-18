ЦСК ВВС подписал нападающих Александра Степаненко и Данила Гареева

ЦСК ВВС заключил годичные контракты с нападающими Александром Степаненко и Данилом Гареевым.
26-летний форвард Александр Степаненко — воспитанник уфимской хоккейной школы. В сезоне 2017-2018 он поиграл в ВХЛ за три клуба: "Ижсталь", ЦСК ВВС и "Молот-Прикамье", в общей сложности принял участие в 44 матчах и набрал 17 (5+12) очков.
Гареев является воспитанником уфимского хоккея. Рост 192 см, вес 84 кг. 26 лет. В минувшем сезоне играл за ЦСК ВВС и "Молот-Прикамье", провел в общей сложности 49 матчей, набрал 16 (9+7) очков, сообщает официальный сайт ВХЛ.
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