ЦСК ВВС подписал нападающих Александра Степаненко и Данила Гареева

ЦСК ВВС заключил годичные контракты с нападающими Александром Степаненко и Данилом Гареевым.

26-летний форвард Александр Степаненко — воспитанник уфимской хоккейной школы. В сезоне 2017-2018 он поиграл в ВХЛ за три клуба: "Ижсталь", ЦСК ВВС и "Молот-Прикамье", в общей сложности принял участие в 44 матчах и набрал 17 (5+12) очков.

Гареев является воспитанником уфимского хоккея. Рост 192 см, вес 84 кг. 26 лет. В минувшем сезоне играл за ЦСК ВВС и "Молот-Прикамье", провел в общей сложности 49 матчей, набрал 16 (9+7) очков, сообщает официальный сайт ВХЛ.