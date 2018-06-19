В Тольятти в ДТП пострадал экипаж "скорой помощи", ехавший на вызов

В понедельник, 18 июня, примерно в 19:30, по предварительным данным, на ул. Шлютова в Центральном районе водитель легкового автомобиля, предположительно, Lada Priora столкнулся с автомобилем бригады "скорой помощи", ехавшей на вызов, об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс очевидцы последствий случившегося.
В результате ДТП медикинская машина получила серьезные повреждения и оказалась обездвижена, и пострадали медики: водитель и два фельдшера — мужчина и девушка. Предположительно, у каждого из них имелись подозрения на травмы головы. Им оказывалась медицинская помощь. После аварии водитель и мужчина-фельдшер остались на рабочей смене и продолжили оказывать помощь людям. А девушка-фельдшер была доставлена в лечебное учреждение и после оказания помощи отпущена домой.
По предположениям очевидцев, водитель легкового автомобиля сбежал, оставив машину на месте ДТП.
В причинах аварии разбирались сотрудники ГИБДД.
Кстати, в этот же день произошло еще одно ДТП с участием машины "скорой помощи". По предварительным данным очевидцев, в медицинскую машину врезался легковой автомобиль. У машины корой помощи отлетел бампер. После аварии бригада медиков осталась на смене, продолжив оказывать помощь людям.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.