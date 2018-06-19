В Тольятти в ДТП пострадал экипаж "скорой помощи", ехавший на вызов

В понедельник, 18 июня, примерно в 19:30, по предварительным данным, на ул. Шлютова в Центральном районе водитель легкового автомобиля, предположительно, Lada Priora столкнулся с автомобилем бригады "скорой помощи", ехавшей на вызов, об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс очевидцы последствий случившегося.

В результате ДТП медикинская машина получила серьезные повреждения и оказалась обездвижена, и пострадали медики: водитель и два фельдшера — мужчина и девушка. Предположительно, у каждого из них имелись подозрения на травмы головы. Им оказывалась медицинская помощь. После аварии водитель и мужчина-фельдшер остались на рабочей смене и продолжили оказывать помощь людям. А девушка-фельдшер была доставлена в лечебное учреждение и после оказания помощи отпущена домой.

По предположениям очевидцев, водитель легкового автомобиля сбежал, оставив машину на месте ДТП.

В причинах аварии разбирались сотрудники ГИБДД.

Кстати, в этот же день произошло еще одно ДТП с участием машины "скорой помощи". По предварительным данным очевидцев, в медицинскую машину врезался легковой автомобиль. У машины корой помощи отлетел бампер. После аварии бригада медиков осталась на смене, продолжив оказывать помощь людям.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.