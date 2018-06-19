С момента открытия Фестиваль болельщиков в Самаре посетили 100 тыс. человек

В пятый день работы Фестиваля болельщиков в Самаре, 18 июня, площадку посетил 100-тысячный гость, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Им стала Элеонора Моват из Москвы. Вместе со своим молодым человеком Сергеем Дороховым она получила в подарок макет стадиона "Самара Арена" и два билета на VIP-трибуну. Ребята зашли на Фестиваль болельщиков буквально на полчаса, так как им необходимо было срочно улетать в Москву.

Оргкомитет решил предоставить Элеоноре и Сергею билеты на VIP-трибуну на 25 июня. Они планируют вернуться в Самару для того, чтобы здесь, в фан-зоне, посмотреть матч Россия - Уругвай.

"Я услышал объявление о том, что сейчас будет заходить 100-тысячный болельщик, и побежал. Из-за того что у меня был рюкзак, пришлось проходить дополнительный контроль. Получилось, что 100-тысячным посетителем стала моя девушка. В Самаре на стадионе мы посмотрели матч Коста-Рика - Сербия. Болели за сербов. На фан-зону в Самаре мы пришли впервые. С удовольствием вернемся сюда снова, чтобы посмотреть матч Россия - Уругвай", - говорит Сергей Дорохов.