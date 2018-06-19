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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

На космодром Восточный прибыли детали самарских ракет "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 июня, на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс", сообщает Роскосмос. Специалисты корпорации встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс.

Фото: Роскосмос

После обмывки на техническом комплексе составные части ракет-носителей будут транспортированы через тепловой тамбур в склад-блоков. Затем контейнеры будут вскрыты и ступени ракет перегружены на тележки, где будут переведены в режим хранения.

На складе блоков технического комплекса специалистами филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" были подготовлены рабочие места для размещения изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.

Кроме того, для транспортировки блоков специалистами Космического центра "Восточный" была проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов. В настоящее время на стартовом и техническом комплексах и на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный идет годовое техническое обслуживание технологического оборудования для поддержания всех систем в состоянии готовности.

Старты ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником "Метеор-М" № 2-2 и ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами "Канопус-В" №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут, соответственно, четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома.

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