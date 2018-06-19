Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса вышли в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и испанка Гарбинье Мугуруса вышли в четвертьфинал турнира категории WTA Premier в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде, обыграв чешек Барбору Стрыцову и Андреа Главачкову на чемпионском тай-брейке — 2:6, 6:4, [10:7], сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Касаткина и Мугуруса дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и использовали два брейк-пойнта из семи. На счету Стрыцовой и Главачковой четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырех. Двойных у чешек не было.

Следующими соперницами Дарьи и Гарбинье станут американка Николь Меличар и чешка Квета Пешке.