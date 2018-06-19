Качество связи МегаФона в Самаре во время матча ЧМ превысило нормативы

В день первого матча ЧМ-2018 сеть компании "МегаФон" на стадионе "Самара-Арена" и в фан-зоне на площади Куйбышева работала в штатном режиме, а по некоторым параметрам даже превысила нормативные требования. Так, даже при максимальной загрузке успешность голосовых соединений в сети 3G в чаше стадиона приблизилась к 100%, в сети 2G составила 97%. Средняя скорость передачи данных в сети 4G на "Самара-Арене" составляла 35-40 Мбит/с, а максимальная достигала почти 80 Мбит/с.

Матч Коста-Рика — Сербия собрал на самарских трибунах более 41 тысячи зрителей. За весь день 17 июня со стадиона было совершено почти 40 тысяч вызовов общей длительностью 58 000 минут (то есть около 40 суток), на время матча пришлось 39 000 минут разговоров в сети оператора.

Наибольший трафик передачи данных пришелся на скоростную сеть 4G — он оказался в шесть раз больше, чем в сетях 2G/ 3G. В целом за сутки абоненты МегаФона прокачали на стадионе 1 100 Гб, почти 900 Гб из них — во время игры, завершившейся победой Сербии. Делиться эмоциями болельщики могли на скорости до 80 Мбит/с. Таким образом, МегаФон подтвердил статус оператора "Самой быстрой сети мобильной связи", присвоенный в начале 2018 года компанией Ookla (разработчиком приложения Speedtest) на основании 7,9 млн замеров скоростей мобильного интернета, сделанных абонентами всех российских операторов.

Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева 17 июня посетили около 40 000 любителей футбола. За день они проговорили свыше 71 тыс. минут и прокачали в сети 4G порядка 550 Гб. Успешность голосовых и интернет-соединений составила 99%. Нештатных ситуаций в работе сети при такой нагрузке, как и на "Самара-Арене", не зафиксировано.

"Впечатления туристов от города часто определяются тем, насколько надежной связью они могут здесь пользоваться. Мы рады, что полностью оправдали надежды наших абонентов — как живущих в Самаре, так и гостей, приехавших на матчи чемпионата. Уникальные ресурсы нашей сети помогли мероприятию международного уровня достойно стартовать на самарской земле", — говорит Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".