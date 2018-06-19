"Спарта" пытается через суд узаконить ярмарку на пересечении улиц Аэродромной и Авроры

Владельцы ярмарки на пересечении ул. Авроры и Аэродромной в Самаре - ООО "Спарта" - пытаются через суд признать незаконным решение администрации Советского района, которая в апреле 2017 г. отказала в согласовании расположения ярмарки на этой площадке. Однако решение райадминистрации было признано законным судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, а в июне текущего года "Спарте" отказали в передаче жалобы для рассмотрения коллегией Верховного Суда РФ.

Напомним, ситуация с демонтажем торговых объектов на пересечении ул. Авроры и Аэродромной в Самаре развивается с 2013 года. Тогда с площадки было вывезено около 150 незаконных торговых точек, и рынок с 9,5 тыс. кв. м сократился до 1,3 тыс. кв. м - до размера участка, на который министерство имущественных отношений Самарской области выдавало разрешение для использования под торговлю.

Все эти работы сопровождались акциями протеста со стороны торговцев и администрации рынка. Так, в июле 2013 г. даже произошел стихийный митинг, в рамках которого торговцы в знак протеста на 20 минут перекрыли ул. Авроры.

В 2014 г., судя по информации, опубликованной на сайте министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в 2014 г. территория на пересечении ул. Авроры и Аэродромной была включена в список ярмарок. И, согласно реестру ярмарок, входит в него до сих пор.

При этом у ООО "Спарта" в Самаре есть еще две площадки под ярмарки - на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Красных Коммунаров.

Как поясняется в материалах КАД ВАС, причиной отказа в согласовании ООО "Спарта" схемы расположения ярмарки на пересечении ул. Авроры и Аэродромной стало предоставление неполного пакета необходимых документов при подаче заявки. Так, "Спарта" не представила в райадминистрацию копии выписки из ЕГРЮЛ.

Кроме того, в определении Арбитражного суда Самарской области отмечается, что в апреле 2017 г. был произведен осмотр спорного земельного участка, в результате которого установлено, что временными павильонами занята территория площадью 1,6 тыс. кв. м, в аренде же у общества - участок размером 1,3 тыс. кв. м (с 2011 г.). Соответственно, 277 кв. м были заняты "самовольно".

Кроме того, департамент управления имуществом Самары направил ООО "Спарта" уведомление об отказе от договора аренды и необходимости его освобождения до 15 мая 2017 года. Поручение о расторжении данного договора, согласно материалам КАД ВАС, было выдано департаменту главой Самары в августе 2016 г. по итогам рабочего совещания.

Плюс к тому в определении ВС РФ об отказе в передаче жалобы ООО "Спарта" на рассмотрение коллегии по экономическим спорам отмечается, что по состоянию на февраль 2017 г. городской департамент промышленности и предпринимательства уведомил директора общества об освобождении спорного участка "для дальнейшего благоустройства данной территории в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году".

Однако ООО "Спарта" не оставляет попыток признать отказ райадминистрации в согласовании ярмарки на спорном участке недействительным. В настоящее время на рассмотрении самарского арбитража находится заявление общества о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Решение по нему пока не принято.