Около 400 иностранцев посетили выставку "Самара 2018" на набережной

За четыре дня около 3 тыс. человек посетили интерактивную выставку "Самара 2018" на набережной. Среди них - почти 400 иностранцев из Канады, Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Австралии, Армении, Мексики, Дании, Германии, Аргентины и Китая.

Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион "Самара Арена", представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, об основных достопримечательностях и достижениях самарцев.

Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии стелы "Ладья", монумента Славы, стадиона "Металлург" и ракеты-носителя "Союз".

Снаружи посетители могут посидеть на футбольных мячах, поиграть в настольный футбол и сделать фото с космическими матрешками.

Как сообщают в администрации Самары, посетители охотно оставляют отзывы о выставке в специальной книге.

"Очень красиво подлетать к Самаре на самолете - открывается потрясающий вид, - поделился впечатлениями Алекс из Австралии. - Нас также удивил широкий пляж. Я австралиец, но живу в Англии. Много негатива пишут в европейских СМИ про Россию, но здесь все не так. В Самаре очень дружелюбные люди, готовые всегда прийти на помощь. Мы представляли вашу страну совсем по-другому, но тут все прекрасно".

"Мы не ожидали, что будет такая хорошая подготовка, мы были на стадионе - футбол проходит на очень высоком уровне! - говорит Виде Петрович из Сербии. - У вас очень красивый город, здесь все на европейском уровне, а главное - отношение к людям очень доброжелательное".