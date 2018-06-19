В Самаре неизвестный подобрал ключ к банкомату и украл 1,6 млн рублей

Вечером 9 июня в магазине "Магнит" в Железнодорожном районе Самары вскрыли банкомат одного из банков.

По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный подобрал ключ и вытащил оттуда деньги. Ущерб оценивается в 1,6 млн рублей.

Заявление о преступлении в полицию поступило только 18 июня. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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