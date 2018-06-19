В тольяттинской больнице скончался пенсионер, избитый внуком

Вечером 10 июня из СНТ "Механизатор-6" в с. Кириловка Ставропольского после ссоры с внуком в больницу попал 80-летний мужчина. Врачи диагностировали у него переломы со смещением и госпитализировали.

18 июня пенсионер скончался в одной из тольяттинских больниц. Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина пострадал от рук 36-летнего внука. Уголовное дело пока возбуждено по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), однако оно может быть переквалифицировано на более тяжкую статью в связи со смертью потерпевшего.