В Самаре у Кировского рынка камеры будут фиксировать неправильную парковку

В Самаре на парковке Кировского рынка камеры будут фиксировать нарушение правил парковки. Об этом заявил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин в Twitter.

"Камеры наши, работают на фиксацию неправильной парковки и поставлены на постоянной основе", - говорится в сообщении.