Артем Делькин перешел в нижегородский "Олимпиец"

Воспитанник самарского футбола Артем Делькин стал нападающим нижегородского "Олимпийца", сообщает пресс-служба клуба.

Артем имеет опыт выступлений за самарские "Крылья Советов", "Тюмень", "Тамбов" и "Оренбург". В прошлом сезоне в составе оренбуржцев Делькин провел 26 матчей, забив семь мячей.

"В "Олимпийце" меня привлекли, прежде всего, прекрасные условия для работы, - рассказал Артем, - новый стадион, построенный к чемпионату мира, где мы будем принимать соперников, инфраструктура для тренировочного процесса. В свое время на правах аренды я выступал за ФК "Нижний Новгород". Город мне очень понравился. Буду рад сюда вернуться и снова играть здесь".