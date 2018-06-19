Артем Делькин перешел в нижегородский "Олимпиец"

Воспитанник самарского футбола Артем Делькин стал нападающим нижегородского "Олимпийца", сообщает пресс-служба клуба.
Артем имеет опыт выступлений за самарские "Крылья Советов", "Тюмень", "Тамбов" и "Оренбург". В прошлом сезоне в составе оренбуржцев Делькин провел 26 матчей, забив семь мячей.
"В "Олимпийце" меня привлекли, прежде всего, прекрасные условия для работы, - рассказал Артем, - новый стадион, построенный к чемпионату мира, где мы будем принимать соперников, инфраструктура для тренировочного процесса. В свое время на правах аренды я выступал за ФК "Нижний Новгород". Город мне очень понравился. Буду рад сюда вернуться и снова играть здесь".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?