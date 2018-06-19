Банк "Приоритет" не смог стать крупнейшим кредитором Виктора Развеева

Банк "Приоритет" не смог добиться пересмотра коллегией Верховного Суда РФ решения о включении Алексея Сивачева в состав кредиторов банкротящегося бизнесмена Виктора Развеева с требованиями в размере 141,5 млн рублей.

В передаче соответствующей жалобы банка на решение самарского арбитража, устоявшего в апелляционной и кассационной инстанциях, было отказано.

Напомним, дело о банкротстве Виктора Развеева было открыто по его собственному заявлению, поданному в декабре 2016 года. На данный момент Алексей Сивачев, которому Развеев задолжал 141,5 млн руб., является его крупнейшим кредитором. На втором месте - банк "Приоритет" с требованиями в размере 124,5 млн рублей. Также в реестр кредиторов Виктора Развеева включены налоговая служба (31,5 млн руб.) и Сбербанк (16,2 млн рублей).

Примечательно, что представители банка "Приоритет" изначально выступали против включения Алексея Сивачева в состав кредиторов Виктора Развеева и считали наличие указанной задолженности недоказанной.

Согласно материалам КАД ВАС, 1 января 2013 г. между Сивачевым и Развеевым был заключен договор денежного займа "в виде расписки" на 100 млн рублей. Срок возврата долга - 1 января 2014 г., впоследствии он был пролонгирован до 1 февраля 2015 года. Однако в указанный срок Виктор Развеев не вернул долг Алексею Сивачеву.

Это стало причиной для обращения последнего в Ленинский районный суд, который удовлетворил его требования по взысканию с Развеева 100 млн руб. основного долга, 30 млн руб. процентов по нему и 11,5 млн руб. неустойки. В январе 2017 г. это решение вступило в силу.

В сентябре 2017 г. самарский арбитраж включил Алексея Сивачева в реестр кредиторов Виктора Развеева. Впоследствии это решение устояло в апелляции и кассации.

Получить комментарий Виктора Развеева на момент публикации материала не удалось - его телефон не отвечал.