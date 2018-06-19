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Футбол Спорт

Болельщик из Австралии: "Мы получаем огромное удовольствие от Самары"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Австралийцы, приехавшие в Самару на матч своей национальной сборной с Данией (пройдет 21 июня), делятся впечатлениями о городе.

Фото: автора

Джош Коппо приехал в наш город несколько дней назад. "Я уже в четвертый раз прихожу на площадь на фан-фест, - говорит Джош. - Здесь все очень дружелюбны и всегда готовы помочь. Местные ребята даже свозили меня к Космическому музею, чтобы показать ракету и сделать фотографии. Мы получаем огромное удовольствие от вашего города! И погода здесь очень хорошая - как у нас в Австралии. Но сегодня все-таки слишком жарко".

Его друг Эван Панк приехал в Самару из Казани только прошлой ночью и еще не успел почти нигде побывать.

"Пока я сегодня гулял по городу - увидел, что все люди очень счастливы, дружелюбны, они наслаждаются атмосферой, - говорит Эван. - После Самары я поеду в Москву и в Сочи и уверен, что там мне тоже понравится".

Австралиец Билл Катариос (на фото слева) также приехал в Самару прошлой ночью.

"Мы еще не успели нигде погулять: проснулись, позавтракали и сразу пришли на фан-фест, - говорит Билл. - Больше всего в Самаре нам нравится погода. В других городах России было холодно".

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