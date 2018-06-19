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Футбол Спорт

В Самаре прошел матч между сборной региона и командой болельщиков из Австралии

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 июня, на стадионе "Волга" завершился товарищеский матч между сборной Самарской области и командой болельщиков из Австралии. Победу со счетом 10:8 одержали хозяева.

Фото: Юлия Рубцова

Старт встрече дал глава региона Дмитрий Азаров. Перед тем как нанести символический удар по мячу, руководитель области приветствовал многочисленных зрителей, среди которых преобладали гости из Австралии в желто-зеленых футболках.

Дмитрий Азаров пожелал футболистам, чтобы своей красивой игрой они порадовали болельщиков. "Конечно, мы будем болеть за своих товарищей, но победу мы будем отмечать сообща!" - сказал глава региона.

Он также выразил надежду, что гости с другого континента от пребывания в городе получат только положительные эмоции: "Вы приехали издалека. Я очень надеюсь: вы не пожалеете, что потратили столько времени и сил, чтобы добраться до Самары. И запомните эти дни навсегда, запомните, как настоящий праздник".

Глава региона также пожелал гостям в полной мере насладиться красотой Самары и Волги, а также порадоваться гостеприимству и доброжелательности местных жителей.

"И совершенно точно, что настроение наших австралийских гостей будет на пять баллов, если сборная Австралии победит здесь, на самарском стадионе", - под аплодисменты желто-зеленой торсиды резюмировал Дмитрий Азаров.

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