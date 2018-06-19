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Футбол Спорт

Перуанец из США: "В Самаре не холодно и прекрасные люди"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре помимо болельщиков команд, которые сыграют на "Самара Арене", гостят и фанаты других сборных. Маньо, родившийся в Перу и живущий в США, приехал в город вчера, при этом в России находится уже с 13 июня.

"Сначала я был в Москве, потом в Саранске. Из него на поезде приехал в Самару, а в пятницу уеду в Сочи, - рассказывает он. - В Саранске я смотрел матч "Дания - Перу". Послезавтра пойду на матч "Австралия - Дания".

На Маньо зимние манишки и жилетка, расшитая цветами — ее надевают одинокие мужчины, чтобы привлечь внимание женщин, пояснил он. 

Это его первая поездка в Россию. "Я был удивлён — люди очень разные, но очень милые и отзывчивые, - говорит мужчина. - В Москве мне очень помогали местные жители. Я встретил семью, где пробыл два дня, и они угощали меня настоящим русским борщом. А ещё я попробовал шаурму. Русская кухня мне понравилась!"

"В Самару я приехал со своим братом, сейчас он на набережной играет в футбол. В городе я пока успел погулять вдоль реки и в центре. Мне нравится в Самаре — у вас хорошая погода, здесь не холодно, прекрасные люди. Я под впечатлением", - делится он впечатлениями.

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