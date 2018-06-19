Ремонт дворов и внутриквартальных проездов в Волжском районе обойдется в 30 млн рублей

Итоги аукциона по поиску подрядной организации, которая отремонтирует дворовые территории и внутриквартальные проезды в Волжском районе, подведут 9 июля, сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут вести в селах Курумоч, Спиридоновка и Лопатино, а также в поселках Верхняя Подстепновка, Черновский и Просвет.

Все это подрядчик должен будет успеть до 1 сентября 2018 года. На это выделят 29,8 млн руб. из областного и районного бюджетов.