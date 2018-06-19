Симфонический оркестр Самарской филармонии выступит на Фестивале болельщиков

На площади им. Куйбышева 23 июня в 14:00 на Фестивале болельщиков FIFA Чемпионата мира по футболу FIFA2018 для жителей и гостей Самары выступит Академический симфонический оркестр Самарской филармонии.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста РФ Михаила Щербакова оркестр исполнит хиты симфонической музыки. Болельщики услышат фрагмент Четвертой симфонии и Вальс из балета "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского, "Венгерский танец" Иоганнеса Брамса, Вальс "Весенние голоса" и Польку "Гром и молнии" Иоганна Штрауса, даже rockʼn'roll.