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Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 июня, депутаты губернской думы утвердили проект обращения в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Парламентарии просят исключить из границ "Самарской Луки" расположенные в ней населенные пункты.

Нацпарк "Самарская лука" может изменить границы Нацпарк "Самарская лука" может изменить границы
Фото: Андрей Савельев

С инициативой изменения границ к депутатам обратились представители сразу нескольких муниципалитетов. Сейчас нацпарк захватывает территории Ставропольского, Волжского и Сызранского районов, а также городского округа Жигулевск. В границах "Луки" находится более 30 населенных пунктов, где проживает около 100 тыс. человек.

До создания парка местные жители и организации спокойно распоряжались земельными участками и размещенной на них недвижимостью, однако после 1984 года земля перешла в категорию особо охраняемых природных территорий, была изъята из оборота и стала федеральной собственностью.

"Участки, занятые землями национального парка, не подлежат приватизации. Также исключается возможность их предоставления гражданам, юридическим лицам и осуществление всякой хозяйственной деятельности, противоречащей положению о национальном парке", - говорится в депутатском обращении.

Создавшаяся ситуация мешает экономическому и социальному развитию сел. "Действующие запреты не позволяют передавать сформированные земельные участки для многодетных семей, выделять земельные участки для молодых специалистов и молодых семей. Кроме того, нарушаются права коренных жителей, в том числе наследственное право и право на частную собственность", - рассказал председатель рабочей группы по решению вопроса, депутат Виталий Коротких.

Для исправления ситуации принимается целый комплекс мер. Так, до конца июня депутаты направят в федеральное министерство обращение о корректировке границ нацпарка. Помимо этого, правовым управлением думы разработан проект поправок в Земельный кодекс РФ, позволяющий предоставлять в аренду территории нацпарка, не имеющие особого природоохранного значения. Сейчас он находится на рассмотрении в Совете законодателей РФ.

По мнению депутатов, принимаемые меры в том числе позволят упростить порядок получения разрешения на строительство. Это даст возможность развивать территории упомянутых муниципалитетов, привлекать инвесторов, строить социальные и культурные объекты, а также вводить в эксплуатацию построенные социальные объекты, к примеру, ФАП в селе Рождествено.

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