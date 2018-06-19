Дмитрий Азаров провел совещание по обеспечению правопорядка на территории региона

Во вторник, 19 июня, в Самаре под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Самарской области, а также заседание региональной антинаркотической комиссии.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов повестки, Дмитрий Азаров поздравил присутствующих с праздником спорта, который пришел в нашу страну и Самарскую область, - началом чемпионата мира по футбола.

Он поблагодарил руководителей и личный состав правоохранительных органов за четкую организацию работы по обеспечению безопасности мероприятий: "Коллеги, так держать! Я рассчитываю, что тот опыт, который мы получили в первые дни проведения мероприятий на фан-зоне, на стадионе и на всей территории области, в целом существенно повлияет на дальнейшее успешное проведение матчей и встречу гостей".

Вопросы, которые обсуждались на совещании, носили плановый характер. Первым был рассмотрен вопрос о соблюдении законности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок, щебень и т.д.). Всего в области выявлено 74 незаконных карьера. Постоянный их мониторинг, в том числе при помощи средств аэрокосмической разведки, дает хорошие результаты - новых фактов незаконной добычи на этих карьерах в прошлом году не установлено.

Вместе с тем по ранее выявленным фактам в 2015-2017 гг. в правоохранительные органы направлено 30 материалов, по 19 из них в возбуждении уголовных дел отказано, 11 дел возбуждено, но до сих пор ни одно из них не дошло до суда.

Глава региона отметил, что каждое дело должно отслеживаться и тщательно прорабатываться: "Мы должны с полным пониманием подходить к рассмотрению каждого такого факта, отслеживать ход дела". По словам врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области Станислава Курьянова, уголовное преследование нарушителей зачастую затруднено тем, что на ряд участков, где залегают ОПИ, распределены лицензии, а остальные находятся в так называемом нераспределенном фонде.

Чтобы упорядочить использование этих месторождений и проводить системную работу по предотвращению нарушений, Дмитрий Азаров поручил минлесхозу региона провести на участках геологоразведку и поставить их на территориальный баланс запасов ОПИ Самарской области.

Также глава региона обратил внимание силовиков на ситуацию в Тольятти, где на частной земле организовано кладбище. Собственник допускает незаконную предпринимательскую деятельность на протяжении ряда лет, но при этом не привлекается к ответственности.

Вопросы возникли у руководителя области и по ситуации с Прибрежным парком в Тольятти, где в мошеннических действиях заподозрен СОФЖИ. Серьезные опасения вызывают результаты балансовой комиссии по АО "Самарский речпорт", материалы которой уже переданы в правоохранительные органы.

"Там такой масштаб нарушений и злоупотреблений, что, на мой взгляд, есть перспектива не для одного уголовного дела. Коллеги, здесь мы должны занимать четкую совместную позицию, системно добиваться результата", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Второй вопрос касался мер по обеспечению защиты интересов государства при транспортировке углеводородного сырья, в основном речь шла о борьбе с незаконными нефтеврезками.

"Правоохранительными органами здесь проводится большая работа, и налицо снижение количества врезок за последний период, - отметил Дмитрий Азаров. - Однако мы должны учитывать, что преступные группировки стали действовать более организованно, привлекать высококлассных специалистов, использовать современное дорогостоящее оборудование".

Глава региона привел в пример выявленный в прошлом году факт, когда преступники использовали современную станцию горизонтально-наклонного бурения стоимостью около 20 млн рублей.

При этом, как отметил глава региона, это оборудование сдается в аренду третьими лицами и поэтому не подлежит конфискации. Таким образом криминальный бизнес пытается себя защитить. Задача правоохранителей - более системно работать с собственниками подобных установок.

Большую помощь работе правоохранительных органов могут оказывать власти муниципальных районов. "Работа правоохранительных органов очевидна, есть успехи. Однако хотелось бы, чтобы муниципалитеты более активно включались в эту работу, поскольку не заметить такие масштабные производства невозможно", - подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил по каждому подозрительному факту немедленно информировать силовые ведомства.

Кроме того, Дмитрий Азаров призвал предприятия, которые занимаются на территории области добычей и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, к более тесному взаимодействию с районными властями. "Если бы такое взаимодействие было выстроено, муниципалитет бы четко знал, где вы работаете и каковы планы ваших действий. Любые работы вне плана, совершенно точно, сразу привлекали бы внимание главы поселения", - заметил руководитель региона.

В рамках работы антинаркотической комиссии особое внимание было уделено сотрудничеству с некоммерческими организациями, которые помогают в реабилитации наркозависимых граждан. Дмитрий Азаров подчеркнул важность работы по аккредитации таких организаций, которую министерство образования и науки региона ведет совместно с правоохранительными органами.